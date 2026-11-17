Кевин Уорш рассказал о двух сценариях развития ситуации.

Председатель американской Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш допустил обвал фондового рынка, замедление экономической системы и рост безработицы в случае, если технологии искусственного интеллекта (ИИ) не оправдают ожиданий инвесторов после масштабных капиталовложений. Соответствующее заявление эксперт сделал в ход пресс-конференции с журналистами в Санк-Франциско.

Сверхинтеллект может не оправдать ожиданий после значительных капитальных вложений и роста фондового рынка. Ожидаемая доходность может снизиться. Оценка стоимости акций может упасть, что приведет к замедлению экономики и более заметному росту безработицы. Со временем экономика восстановится, но без прироста производительности. Кевин Уорш, председатель ФРС США

Иностранец добавил, что сотрудники совета управляющих ФРС уже приступили к моделированию возможных сценариев влияния ИИ на экономику в ближайшие годы. Они уверены, что широкое распространение современных технологий будет иметь значительные последствия для всех денежно-кредитной политики (ДКП). При позитивном сценарии речь идет о росте производительности труда, выгода от которого равномерно распределится между сотрудниками и владельцами капитала. При втором сценарии речь пойдет об ускорении темпов роста национального уровня ВВП при одновременных потрясениях на трудовом рынке труда. Речь идет о том, что массовая автоматизация может вытеснить часть рабочих мест для людей.

Глава ФРС США не стал прогнозировать решение по процентной ставке в октябре.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

