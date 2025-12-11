Глава ФРС США не стал прогнозировать решение по процентной ставке в октябре

Кевин Уорш не раскрыл общественности ожидаемую ставку.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей на американской территории функции Центрального банка, Кевин Уорш не стал говорить, какое решение по процентной ставке будет принято финрегулятором в конце октября 2026 года. Ранее соответствующий вопрос чиновник задали в рамках его выступления на проходящей в Бангкоке осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Мы в ФРС четко дали понять, что намерены добиться ценовой стабильности. Я не хочу предвосхищать итоги заседаний, я не считаю корректным говорить сейчас, что я могу предпринять на заседаниях, которые запланированы у нас в этом году. Кевин Уорш, глава ФРС США

Присутствующая на мероприятии директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева пошутила, что этими словами Кевин Уорш "разочаровал половину зрителей или даже больше".

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