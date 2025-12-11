Глава ФРС США не стал прогнозировать решение по процентной ставке в октябре

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей на американской территории функции Центрального банка, Кевин Уорш не стал говорить, какое решение по процентной ставке будет принято финрегулятором в конце октября 2026 года. Ранее соответствующий вопрос чиновник задали в рамках его выступления на проходящей в Бангкоке осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
Мы в ФРС четко дали понять, что намерены добиться ценовой стабильности. Я не хочу предвосхищать итоги заседаний, я не считаю корректным говорить сейчас, что я могу предпринять на заседаниях, которые запланированы у нас в этом году.
Кевин Уорш, глава ФРС США
Присутствующая на мероприятии директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева пошутила, что этими словами Кевин Уорш "разочаровал половину зрителей или даже больше".
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Фото: pxhere.com
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