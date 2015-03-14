ФРС США снизила ставку до уровня 3,5-3,75% годовых

Джером Пауэлл объяснил решение финансового регулятора в США.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания третий раз подряд снизила базовую ставку, до уровня 3,5-3,75%. Соответствующее заявление журналистам в рамках пресс-конференции от 10 декабря сделал руководитель американской Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл.. Также официальное сообщение размещено на сайте профильного ведомства.

В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков FOMC принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта, до 3,5-3,75%. заявление от ФРС США

Напомним, что итоги следующего заседания государственного финансового регулятора в США по ключевой ставке будут опубликованы 28 января 2026 года. Также ФРС повысила прогноз роста ВВП США в 2025 году с 1,6 до 1,7 процентов. Таким образом прогноз на 2026 год был повышен с 1,8 до 2,3 процента.

Глава ФРС заявил, что обзывательства Трампа не мешают ему работать.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve