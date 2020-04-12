Власти США созвали срочное совещание с банкирами из-за киберугроз ИИ

Скотт Бессент и Джером Пауэлл обеспокоены технологиями ИИ-модели от компании Anthropic.

Американский министр по финансам Скотт Бессент и председатель Федеральной резервной службы США (ФРС) Джером Пауэлл в срочном порядке созвали руководителей местных крупнейших банков с Уолл-стрит для обсуждения глобальных рисков, связанных с новой ИИ-моделью Anthropic. В СМИ уточнили, что модель Mythos, по заявлениям разработчика, способна по команде пользователя выявлять и использовать уязвимости во всех основных операционных система и веб-браузерах. такие возможности рассматриваются в Пентагоне как новый класс кибератак.

Бессент и Пауэлл собрали группу во вторник в штаб-квартире министерства финансов в Вашингтоне, чтобы убедиться, что банки осведомлены о возможных будущих рисках, создаваемых Mythos от Anthropic и потенциальными аналогичными моделями, и принимают меры предосторожности для защиты своих систем. сообщение от The Bloomberg

Собственные источники сообщили западному новостному агентству, что на рабочую встречу были приглашены CEO-сотрудники системно значимых банков, включая Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo и Goldman Sachs Group. Авторы статьи считают, что это говорит о том,что финансовые регуляторы считают угрозу от новых ИИ-моделей одним из главных рисков для финансовой отрасли. Уже сейчас эксперты стремятся заранее подготовить банковские организации к возможным атакам. В публикации упоминается о том, что компания-разработчик Anthropic разделяет опасения регулирующих органов относительно возможностей своей ИИ-модели Mythos в руках злоумышленников. Ранее бизнесмены из предприятия ограничили доступ к новой системе искусственного интеллекта для нескольких крупных компаний, включая Amazon, Apple и JPMorgan Chase. В Пентагоне уведомили руководство компании Anthropic о том, что считают их угрозой, так как компания отказывается предоставить военному министерству США полный доступ к своим технологиям. Фирма говорит о том, что пока что рано полагаться на современные технологии при создании автономных видов вооружений.

