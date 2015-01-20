ФРС США впервые с 2020 года понизила базовую ставку

Джером Пауэлл объяснил решение ростом инфляции.

Федеральная резервная система в США по результатам сентябрьского заседания впервые с конца 2024 года понизила базовую процентную ставку. Речь идет о снижении сразу на 25 базисных пунктов, до уровня в 4-4,25 процента годовых. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте государственного финансового регулятора. Решение экспертов из ФРС совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных ранее профильным порталом Trading Economics. Известно, что постановление принято в связи с изменением баланса рисков в поддержку целей по занятости и потребительским ценам. При рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ключевой ставки комиссия будет тщательно оценивать поступающие сведения, а также меняющиеся прогнозы и баланс рисков.

Последние показатели свидетельствуют о замедлении роста экономической активности в первом полугодии. Рост занятости замедлился, а уровень безработицы немного вырос, но остается низким. Инфляция ускорилась и остается на несколько повышенном уровне... Комитет внимательно следит за рисками для обеих сторон своего двойного мандата и считает, что риски снижения занятости выросли. сообщение от пресс-службы ФРС США

Напомним, что американская ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5 процентов годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский Центральный банк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов. Таким образом показатель составил 4,75-5 процента. Далее, в ноябре и декабре 2024 года, ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, а затем сохраняла ее на уровне в 4,25-4,5 процента.

