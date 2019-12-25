Минфин США рассказал о рекордном показателе по финансовой задолженности страны.

Объем государственного долга в США впервые в истории преодолел отметку в 37 триллионов долларов. Соответствующее сообщение поступило мировой общественности от американского министерства по финансам. На официальном сайте профильного иностранного ведомства говорится о том, что общая сумма непогашенной задолженности властей по состоянию на 11 августа 2025 года составляет 37 004 817 625 842,56 долларов.

Напомним, что госдолг США преодолел отметку в 36 триллионов долларов в ноябре 2024 года. При этом рубеж в 35 триллионов долларов страна превысила в июле 2024 года. Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров ранее упоминал СМИ, что рост государственного долга в Вашингтоне вышел из-под контроля, а доверие к американской национальной валюте из-за незаконных санкций было подорвано на геополитической арене. Дипломат обращал внимание аудитории на то, что с 2011 года число стран с высоким уровнем задолженности увеличилось 22 до 59. Развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие.

