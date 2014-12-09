Глава Минфина России напомнил о значительном уровне задолженности Запада.

Уровень государственного долга у стран "Большой семерки" (G7) составляет более 120 процентов от уровня ВВП, а у государств с развивающимися экономиками - 70 процентов от ВВП. Соответствующее заявление сделал российский министр по финансам Антон Силуанов, выступая в рамках своей лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Москве в 2026 году.

Все больше и больше ты должен из своего бюджетного "пирога" тратить на погашение кредитов, на обслуживание процентов. А инфляционные настроения, мы видим сейчас в мире, такие, что инфляция подрастает. Антон Силуанов, министр финансов РФ

Ранее эксперт из профильного ведомства федерального правительства пояснил участникам мероприятия, что нв территории нашего государства доля активно сберегающих денежные средства граждан составляет 48 процентов. Он указал на важность наличия у населения собственной "подушки безопасности" в виде личных накоплений. По мнению министра по финансам, такие сбережения важны не только для людей, но и для страны.

