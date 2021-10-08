Силуанов заявил о более значительном бюджетном дефиците у регионов-доноров

Глава Минфина России сообщил о нововведении для работы с регионами.

Силуанов назвал ситуацию с бюджетами регионов России непростой. Соответствующее заявление от 27 апреля сделал перед законодателями российский министр по финансам Антон Силуанов, выступая на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании. Ранее чиновник из профильного ведомства федерального правительства упоминал, что общий объем дефицита бюджетов субъектов страны в 2025 году составил 1,5 трлн рублей. Он добавил, что наибольший дефицит бюджетов образовался у регионов-доноров. Речь идет о сумме в 1,2 триллиона рублей.

Наибольший дефицит, мы видим, что возник именно в регионах-донорах в связи с более низкими показателями поступления налога на прибыль. Если говорить из общего объема дефицита бюджета - 1,2 трлн рублей. Антон Силуанов, министр финансов РФ

