Силуанов заявил о запуске нового вида казначейского кредита

Глава Минфина раскрыл суть нововведения для регионов.

Новый вид казначейского кредита будет запущен на российской территории для того, чтобы субъекты страны могли покрыть кассовые разрывы в течение месяца. Соответствующее заявление от 27 апреля сделал перед законодателями российский министр по финансам Антон Силуанов, выступая на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании.

В текущем году предлагаем субъектам Российской Федерации вводить новый инструмент, такой казначейский кредит под потребности, то есть это казначейская кредитная линия, которая будет предоставляться субъектам Российской Федерации, чтобы они могли покрывать кассовые разрывы в течение месяца. Антон Силуанов, министр финансов РФ

