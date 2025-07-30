Минфин предложил меры по облегчению списания задолженности регионов

Антон Силуанов сообщил о работе правительства с региональными властями по вопросам местных бюджетов.

Антон Силуанов предложил меры по облегчению списания задолженности регионов, в том числе упрощение механизма списания по ранее произведенным расходам. Соответствующее заявление от 27 апреля сделал перед законодателями российский министр по финансам Антон Силуанов, выступая на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании. Чиновник из профильного ведомства федерального правительства уточнил, что учитывая в реальности практику списания задолженностей, власти предлагают рассмотреть ряд мер по облегчению механизма списания задолженности субъектов страны по ранее произведенным расходам. Региональные специалисты выступили с такой инициативой, так как ранее они вложили денежные средства в инфраструктуру, в том числе в институт развития. Однако на сегодняшний день это "не засчитывается".

Мы готовы идти на расширение и установление единых сроков списания задолженности, поскольку у нас сегодня есть разные сроки. И до 1 июня каждого года предлагается списывать по расходам за предыдущий год. То есть все эти накопленные расходы на инфраструктуру мы будем принимать до июня текущего года. Антон Силуанов, министр финансов РФ

Силуанов назвал ситуацию с бюджетами регионов России непростой.

