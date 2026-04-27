Силуанов назвал ситуацию с бюджетами регионов России непростой

Глава Минфина России заявил о дефиците бюджетов регионов в 2025 году в 1,5 трлн рублей

Ситуация с региональными бюджетами по стране складывается непростая, так как их общий дефицит за прошлый год составил полтора триллиона рублей. Соответствующее заявление от 27 апреля сделал перед законодателями российский министр по финансам Антон Силуанов, выступая на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании. Чиновник из профильного ведомства пояснил, что объем государственного долга в субъектах страны составляет примерно 3,5 триллиона рублей. Почти треть этой суммы будет списана. При этом общий объем дефицита региональных бюджетов в 2026 году может составить 1,9 триллиона рублей

Хотел бы несколько слов сказать о ситуации с бюджетами регионов. Она непростая, мы все это знаем. И в прошлом году дефицит вырос значительно, где-то с 200-300 миллиардов рублей для обычных дефицитов консолидированных бюджетов субъектов до 1,5 триллионов. Антон Силуанов, министр финансов РФ

Силуанов оценил возможные доходы бюджета от продажи госимущества в 2026 году.

