ФРС не делает прогнозов относительно рецессии в США

Джером Пауэлл прокомментировал ситуацию в экономике США.

Американский государственный финансовый регулятор сейчас не может делать прогнозы относительно вероятности наступления рецессии в стране, но в то же время признает высокую степень неопределенности. Соответствующее заявление на мероприятии Экономического клуба в Чикаго сделал глава Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющего функции Центрального банка, Джером Пауэлл. Чиновник заметил, что отдельные аналитики делают подобные прогнозы и многие уже увеличили вероятность наступления в стране рецессии.

Мы не делаем прогнозов относительно того, насколько вероятна рецессия. Я понимаю, что неопределенность высока. Мы все еще не знаем, к чему это приведет, и нам просто придется проследить за этим. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Напомним, что в конце марта текущего года американский президент Дональд Трамп в интервью местному телеканалу Fox News так и не ответил на вопрос об угрозе рецессии в США.

Глава ФРС Пауэлл: госдолг США неустойчив, но еще не достиг неприемлемого уровня.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television