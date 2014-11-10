Глава ФРС Пауэлл: госдолг США неустойчив, но еще не достиг неприемлемого уровня

Джером Пауэлл призвал как можно скорее разбираться с проблемой.

Американский государственный долг находится на "неустойчивой траектории", однако его показатель все еще не достиг неприемлемого уровня. Соответствующее заявление на мероприятии Экономического клуба в Чикаго сделал глава Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющего функции Центрального банка, Джером Пауэлл. Чиновник напомнил аудитории на мероприятии о том, что другие страны в различное время "заходили дальше", чем сейчас заходят власти в Вашингтоне. Однако именно в США сейчас наблюдается большой дефицит бюджета при полной занятости населения.

Федеральный долг США находится на неустойчивой траектории, но еще не достиг неприемлемого уровня​​​. Никто на самом деле не может сказать, долго мы сможем так продолжать. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Гость из ФРС в рамках своего выступления подчеркнул, что с этой ситуацией "необходимо разобраться", и лучше сделать это как можно раньше.

Глава ФРС: ужесточение пошлин может привести к росту инфляции в США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television