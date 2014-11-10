Глава ФРС Пауэлл: госдолг США неустойчив, но еще не достиг неприемлемого уровня

Американский государственный долг находится на "неустойчивой траектории", однако его показатель все еще не достиг неприемлемого уровня. Соответствующее заявление на мероприятии Экономического клуба в Чикаго сделал глава Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющего функции Центрального банка, Джером Пауэлл. Чиновник напомнил аудитории на мероприятии о том, что другие страны в различное время "заходили дальше", чем сейчас заходят власти в Вашингтоне. Однако именно в США сейчас наблюдается большой дефицит бюджета при полной занятости населения.
Федеральный долг США находится на неустойчивой траектории, но еще не достиг неприемлемого уровня. Никто на самом деле не может сказать, долго мы сможем так продолжать.
Джером Пауэлл, глава ФРС США
Гость из ФРС в рамках своего выступления подчеркнул, что с этой ситуацией "необходимо разобраться", и лучше сделать это как можно раньше.
Глава ФРС: ужесточение пошлин может привести к росту инфляции в США.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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