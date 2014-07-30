Глава ФРС: ужесточение пошлин может привести к росту инфляции в США

Джером Пауэлл указал на три фактора, за которыми в ФРС США следят из-за политики Трампа по тарифам.

Политика американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе по ужесточению таможенных пошлин, вероятно, приведет к ускорению темпа роста инфляции на территории страны, а также негативно скажется на росте экономических показателей в США. Соответствующее заявление на мероприятии Экономического клуба в Чикаго сделал глава Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющего функции Центрального банка, Джером Пауэлл. Чиновник заметил перед аудиторией, что государственный финансовый регулятор может столкнуться со сложностями в том случае, если инфляция будет одновременно увеличиваться с замедлением роста экономики. Эксперт добавил, что продолжительность роста инфляции, обусловленной тарифами, зависит от множества факторов, включая время, необходимое для того, чтобы пошлины "полностью отразились на ценах".

Тарифы с высокой вероятностью вызовут, по крайней мере, временный рост инфляции....То же самое, вероятно, будет справедливо и в отношении экономических последствий, включая повышение инфляции и замедление экономического роста. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Джером Пауэлл указал, что пошлины, вводимые Белым домом, в итоге оказались "значительно более масштабными, чем ожидалось". Подобная внешнеполитическая политика, корее всего, сведет на нет весь прогресс, который был достигнут руководством ФРС США в 2025 году в сфере снижения инфляции и обеспечения стабильной занятости среди населения. Глава ведомства добавил, что сейчас новая вашингтонская администрация находится в процессе реализации существенных изменений системы. Эта политика все еще формируется, поэтому ее влияние на экономику остается весьма неопределенным.

Ранее Глава ФРС не исключил вероятности рецессии в США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television