Глава ФРС не исключил вероятности рецессии в США

Джером Пауэлл указал на риски для американской экономики.

Руководитель американской Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил журналистам в ходе пресс-конференции от 19 марта о том, что нельзя исключать вероятность рецессии в стране на фоне неадавних негативных прогнозов по ситуации в СМИ. Иностранный чиновник указал аудитории, что риски сохраняются всегда. Однако на данный момент у профильного ведомства нет прогноза на данный сценарий. В ФРС признают, что на рынках можно заметить "необычайно высокий" уровень неопределенности.

Всегда существует безусловная вероятность рецессии. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Напомним, что последнее время экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии, хотя еще несколько месяцев назад прогнозы выглядели оптимистичными. Телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн президента США Дональда Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.

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Фото и видео: YouTube / Federal Reserve