ФРС: таможенные пошлины США привели к росту инфляционных ожиданий в стране

Джером Пауэлл указал на факторы, которые влияют на экономическую ситуацию в стране.

Ужесточение импортных пошлин привело к росту инфляционных ожиданий в США. Соответствующее заявление местным журналистам сделал руководитель американской Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции от 19 марта. Иностранный специалист пояснил, что в последнее время ряд показателей инфляции идут вверх на ближайшую перспективу. Этот процесс фиксируется как на внутреннем рынке, так и по итогам проведенных социаологических опросов потребителей и предриятий. Большинство респондентов указывают в качестве ключевого фактора ввод администрацией Дональда Трампа тарифов.

Инфляция начала расти. Мы думаем, что отчасти это реакция на тарифы, и в этом году может произойти задержка в дальнейшем прогрессе борьбы с ростом цен. Позвольте мне сказать, что будет очень сложно точно оценить, в какой степени инфляция обусловлена тарифами, а в какой - другими факторами. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Эксперт добавил, что пвышение уровня пошлин нельзя считать единственным фактором повышения инфляции в США. В ФРС не регистрируют значительного увеличения прогнозируемой инфляции в долгосрочной перспективе.

Пауэлл: ФРС пребывает в режиме ожидания последствий политики Трампа.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve