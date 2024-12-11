Пауэлл: ФРС пребывает в режиме ожидания последствий политики Трампа

Руководитель американской Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил журналистам в ходе пресс-конференции о том, что ведомство находится в режиме ожидания последствий внутренней политики со стороны новой американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе. Иностранный чиновник выступил по результатам проведенного заседания руководящего комитета открытого рынка. Он отметил, что FOMC занимается мониторингом за экономическими последствиями.
В нынешней ситуации наблюдается повышенный уровень неопределенности из-за существенных сдвигов в том, что касается пошлин, иммиграции, бюджетной политики и политики регулирования.
Джером Пауэлл, глава ФРС США
Дополнительно СМИ задали эксперту вопрос о том, готовится ли ФРС к снижению базовой ставки по итогам заседания FOMC в марте 2-25 года. По словам Джерома Пауэлла, финансовый регулятор в США "не считает необходимым торопиться" с принятием подобного постановления.
ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%.
Фото и видео: YouTube / Federal Reserve
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