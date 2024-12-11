Пауэлл: ФРС пребывает в режиме ожидания последствий политики Трампа

Глава ФРС указал на факторы, которые могут сказаться на экономической стабильности в США.

Руководитель американской Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил журналистам в ходе пресс-конференции о том, что ведомство находится в режиме ожидания последствий внутренней политики со стороны новой американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе. Иностранный чиновник выступил по результатам проведенного заседания руководящего комитета открытого рынка. Он отметил, что FOMC занимается мониторингом за экономическими последствиями.

В нынешней ситуации наблюдается повышенный уровень неопределенности из-за существенных сдвигов в том, что касается пошлин, иммиграции, бюджетной политики и политики регулирования. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Дополнительно СМИ задали эксперту вопрос о том, готовится ли ФРС к снижению базовой ставки по итогам заседания FOMC в марте 2-25 года. По словам Джерома Пауэлла, финансовый регулятор в США "не считает необходимым торопиться" с принятием подобного постановления.

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve