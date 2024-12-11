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ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%

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Джером Пауэлл напомнил о нестабильности, связанной со сменой администрации в США.

Руководитель американской Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил журналистам  в ходе пресс-конференции о том, что в США сохраняется процентная ставка по государственным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5 процентов годовых.

Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. При этом оно было принято единогласно всеми членами FOMC. Последние статданные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами.

Джером Пауэлл, глава ФРС США

Глава ФРС США добавил, что уровень безработицы в стране сохраняется на низком уровне в последние месяцы, при этом условия на рынке труда остаются стабильными. Однако инфляционные показатели остаются несколько повышенными. Иностранный чиновник указал на то, что в настоящее время FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне в два процента для долгосрочной перспективы.

Экономика США не испытывает на себе последствий геополитических потрясений.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve

Теги: джером пауэлл, ключевая ставка, фрс сша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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