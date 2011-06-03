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Экономика США не испытывает на себе последствий геополитических потрясений

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Джером Пауэлл оценил положение экономики США на мировой арене.

Руководитель американской Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил журналистам  в ходе пресс-конференции о том, что экономическая система страны не ощущает на себе последствий геополитических потрясений, однако риски все еще существуют. Иностранный чиновник выступил публично по результатам последнего в текущем году заседания руководящего комитета от местного  финансового регулятора. Эксперт добавил, что особое внимание следует обратить на цену нефти, особенно этот момент важен, учитывая непростую ситуацию на Ближнем Востоке и украинский кризис.

США не ощущают на себе последствий геополитических потрясений, но мы, безусловно, находимся в периоде повышенной геополитической напряженности, и это остается риском.

Джером Пауэлл, глава ФРС США

Джером Пауэлл указал СМИ, что мировая цена на нефть снижается из-за условий поставок.

В ФРС США заявили, что не стремятся к созданию резерва биткойнов.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve

Теги: джером пауэлл, фрс, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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