Экономика США не испытывает на себе последствий геополитических потрясений

Джером Пауэлл оценил положение экономики США на мировой арене.

Руководитель американской Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил журналистам в ходе пресс-конференции о том, что экономическая система страны не ощущает на себе последствий геополитических потрясений, однако риски все еще существуют. Иностранный чиновник выступил публично по результатам последнего в текущем году заседания руководящего комитета от местного финансового регулятора. Эксперт добавил, что особое внимание следует обратить на цену нефти, особенно этот момент важен, учитывая непростую ситуацию на Ближнем Востоке и украинский кризис.

США не ощущают на себе последствий геополитических потрясений, но мы, безусловно, находимся в периоде повышенной геополитической напряженности, и это остается риском. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Джером Пауэлл указал СМИ, что мировая цена на нефть снижается из-за условий поставок.

В ФРС США заявили, что не стремятся к созданию резерва биткойнов.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve