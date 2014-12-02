В ФРС США заявили, что не стремятся к созданию резерва биткойнов

Джером Пауэлл прокомментировал планы Трампа по созданию резерва в криптовалюте для бюджета США.

Руководитель американской Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил журналистам в ходе пресс-конференции о том, что не имеет желания владеть резервами биткойна. Иностранный чиновник выступил публично по результатам последнего в текущем году заседания руководящего комитета от местного финансового регулятора. Эксперту задали вопрос о том, что новая администрация при избранном президенте-республиканце Дональде Трампе планирует сформировать некое подобие государственных акций данного актива.

Нам не разрешено владеть биткойном. <...> Мы не стремимся менять законодательство [в этой связи]. Такие вопросы должен рассматривать Конгресс. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Напомним, что 5 декабря стоимость биткойна обновила исторический максимум. Показатель превысил сто тысяч долларов. Дональд Трап упоминал ранее, что властям в Вашингтоне важно уделять самое пристальное внимание криптовалюте, а в противном случае на этом рынке будут доминировать другие страны, лидирующую роль может занять Китай.

Глава ФРС заявил, что не уйдет в отставку, если Трамп попросит его об этом.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve