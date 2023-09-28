Глава ФРС заявил, что не уйдет в отставку, если Трамп попросит его об этом

Руководитель американской Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил журналистам в ходе пресс-конференции о том, что не уйдет в отставку даже в том случае, если избранный президент, республиканец Дональд Трамп попросит его об этом. Иностранный чиновник выступил по результатам в США очередного заседания профильного комитета. СМИ задали спикеру ведомства о том, готов ли он покинуть занимаемую должность, если о таком решении его попросит глава государства. Дополнительно пресса задала вопрос о том, обладает ли Дональдом Трампом уволить или отстранить от поста главу ФРС.
Нет.... Это не разрешено законом.
Джером Пауэлл, глава ФРС США
Как сообщала газета The Politico в четверг, 7 ноября, со ссылкой на собственные источники, в окружении политика из Республиканской партии считают, что Джером Пауэлл должен подать в отставку. По данным местной телекомпании CNN, Трамп, вероятно, позволит главе ФРС доработать до конца срока его должностных полномочий, истекающих в мае 2026 года.
Пауэлл возглавил ФРС в первый президентский срок Трампа в 2018 году.
Фото и видео: YouTube / Federal Reserve
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