Глава ФРС заявил, что не уйдет в отставку, если Трамп попросит его об этом

Джером Пауэлл указал, чо ФРС не подчиняется администрации США.

Руководитель американской Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил журналистам в ходе пресс-конференции о том, что не уйдет в отставку даже в том случае, если избранный президент, республиканец Дональд Трамп попросит его об этом. Иностранный чиновник выступил по результатам в США очередного заседания профильного комитета. СМИ задали спикеру ведомства о том, готов ли он покинуть занимаемую должность, если о таком решении его попросит глава государства. Дополнительно пресса задала вопрос о том, обладает ли Дональдом Трампом уволить или отстранить от поста главу ФРС.

Нет.... Это не разрешено законом. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Как сообщала газета The Politico в четверг, 7 ноября, со ссылкой на собственные источники, в окружении политика из Республиканской партии считают, что Джером Пауэлл должен подать в отставку. По данным местной телекомпании CNN, Трамп, вероятно, позволит главе ФРС доработать до конца срока его должностных полномочий, истекающих в мае 2026 года.

Пауэлл возглавил ФРС в первый президентский срок Трампа в 2018 году.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve