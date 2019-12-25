Шохин: ЦБ не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании

Глава РСПП объяснил, что госрегулятор следит на уровнем инфляции после налоговых новаций.

Центральный Банк России не пойдет на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, запланированном на 23 октября. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал уполномоченный при президенте Владимире Путине по защите прав предпринимателей, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Эксперт полагает, что государственный финансовый регулятор возьмет паузу для того, чтобы изучить вопрос того, как предложенные налоговые новации могут повлиять на уровень инфляции в стране. В частности, речь идет о введении обложения пассивных доходов, дивидендов, процентных доходов по вкладам, а также об обложении личных фондов, обложения закрытых ПИФов и так далее.

Я не жду снижения ставки, честно говоря. Будет пауза. Но хорошо бы, если бы обошлось без жестких комментариев [со стороны руководства ЦБ], потому что это будет фактор формирования высоких инфляционных ожиданий. Теперь мы понимаем, что они влияют на ситуацию гораздо больше, чем классические статистические улавливаемые закономерности. Александр Шохин, глава РСПП

Эксперт полагает, что аналогичную практику брать паузу в изменении уровня ключевой ставки Банк России применял и в предыдущие годы, когда фиксировалась корректировка налогов.

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Фото: Telegram / ТАСС / Алексей Голенищев