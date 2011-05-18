РСПП предложил компенсировать бизнесу расходы на защиту от БПЛА

Письмо подписано Александром Шохиным.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил главе государства Владимиру Путину официальное письмо с предложением закрепить в налоговом кодексе страны механизмы по компенсации затрат предприятий на антитеррористическую защиту. В частности, речь идет о расходах компаний на оборудование систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), установке систем радиоэлектронной борьбы и восстановлении объектов, пострадавших или разрушенных от атак противника. Соответствующей информацией поделились журналисты из газеты "Ведомости". Документ направлен президенту за подписью главы РСПП Александра Шохина.В тексте говорится о том, что данный момент промышленные, нефтеперерабатывающие, металлургические, химические производства, а также объекты электроэнергетики остаются одной из главных целей атак ВСУ.

Среди предложенных мер поддержки указана налоговая компенсация в размере 50 процентов фактических расходов на защиту, а также введение дополнительных акцизных вычетов для профильных отраслей с длительным простоем. В РСПП хотят увидеть и возможность включения части затрат в федеральный инвестиционный вычет. СПециалисты уверены, что такие меры государственной поддержки могли бы применяться ретроспективно - с 1 января 2025 года.

В настоящее время министерство по финансам России не поддержал инициативу. В ответном письме профильное ведомство из федерального правительства со ссылкой на заместителя главы Алекся Сазанова объяснило, что компенсация расходов на обеспечение безопасности носит разовый характер, поэтому должна рассматриваться кабинетом министров в каждом конкретном случае, а не через внесение изменений в налоговый кодекс. Минфин полагает, что бизнесмены могут учитывать понесенные расходы при расчете налога на прибыль, а введение мер задним числом нецелесообразно, так как параметры бюджета на 2025 год уже утверждены.

Шохин: модернизация построенных в Индии при СССР заводов может быть выгодна бизнесу.

Фото: pxhere.com