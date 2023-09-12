Шохин: модернизация построенных в Индии при СССР заводов может быть выгодна бизнесу

Глава РСПП оценил интерес российских предпринимателей к сотрудничеству с Индией.

Технологическое обновление заводов, построенных на территории Индии при участии Советского Союза, может быть выгодна для российского бизнеса в сегодняшних условиях. Соответствующее мнение в рамках выступления на бизнес-встрече сессии "Россия-Индия", организованного на полях Восточного экономического форума во Владивостоке в 2023 году, сделал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Модернизация индийских предприятий, построенных при содействии Советского Союза, могла бы быть в интересах российских компаний. Александр Шохин, глава РСПП

Среди прочих перспективных направлений для долгосрочного сотрудничества гость мероприятия выделил энергетику, металлургию, машиностроение и сферу информационных технологий. В вопросе развития двусторонней торговли, по мнению Шохина, важно обратить внимание на цифровые платформы, которые помогут выйти на рынок малым и средним предприятиям.

Шохин рассказал, как относится к идее выхода России из ВТО.

Фото и видео: Восточный экономический форум