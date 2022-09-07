Шохин рассказал, как относится к идее выхода России из ВТО

Глава РССП объяснил, какие структуры международной организации следует восстановить

России не нужно выходить из Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующее заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на сессии "Большое Евразийское партнерство: пути экономического развития", проводимой в ходе Восточного экономического форума. Эксперт призывает страну восстанавливать отдельные институты. В частности, речь идет о структуре по разрешению споров.

Наоборот, надо восстановить некоторые институты ВТО. В частности, уже много лет не действует организация по разрешению споров ВТО, она блокируется американцами. Александр Шохин, глава РСПП

Эксперт полагает, что многие вопросы, в том числе в области климатических изменений и энергетической независимости можно было бы разрешать в рамках организации по разрешению споров ВТО.

Глава Росреестра назвал систему выдачи дальневосточного гектара лучшей в мире практикой.

Фото и видео: Восточный экономический форум