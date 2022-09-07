Олег Скуфинский рассказал о работе над улучшением программы.

Глава Росреестра назвал систему выдачи дальневосточного гектара лучшей в мире практикой. Соответствующее заявление в ходе сессии Восточного экономического форума сделал глава профильного ведомства Олег Скуфинский. Он пояснил, что благодаря реализации системы На Дальний Восток" власти сформировали публичный и прозрачный инструмент для тех, кто хочет получить земельный участок. При этом успешно работает технологическое взаимодействие всех компетентных органов власти.

Главный результат, что создана уникальная система поиска, выбора, формирования и регистрации земельного участка. Аналогов таких систем в мире практически не существует. Россия, создав такую систему, по сути, опередила время и сформировала лучшую практику. Олег Скуфинский, глава Росреестра

Эксперт пояснил, что система регулярно модернизируется исходя из конкретных жизненных ситуаций. В настоящее время Росреестр ведет работу над уточнением информации о земельных участках. Олег Скуфинский полагает, что темпы вовлечения всех участников процесса всех должны быть выше. Он призвал коллег вовремя обеспечивать землю инфраструктурой, поддерживать получателей дальневосточного гектара особенно в сфере предпринимательства, заниматься налаживанием транспортной доступности.

Росреестр планирует удвоить число специалистов в многофункциональных центрах России.

Фото и видео: Восточный экономический форум