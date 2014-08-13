Работа на опережение: 150 млн квадратных метров недвижимости ввели в прошлом году

Такие показатели продемонстрировал нацпроект "Инфраструктура для жизни".

150 млн квадратных метров жилой и нежилой недвижимости в России ввели в прошлом году. Такие эффективные показатели, в том числе, заслуга Росреестра. Об этом сообщили на итоговой коллегии ведомства в Московской области.

На заседании своими тезисами поделился Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. Он обсудил с коллегами заметные результаты прошлого года и важные задачи на ближайшее время.

Президентом поставлена задача к 2030 году повысить капитализацию страны до более чем 1 квадрлн рублей. Эту задачу нужно решать с опережением. Росреестр должен обеспечить контроль и координацию этой работы. Также до 2030 года необходимо довести градостроительный потенциал для жилищного строительства до 0,5 млн га, активнее вовлекать в оборот неиспользуемые земли.

Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства России

Вице-премьер отметил, что необходимо использовать каждый гектар земли так, чтобы жилищная, производственная сферы и рекреационные проекты могли реализовываться в полную силу. Кроме того, идет масштабная работа в воссоединённых регионах, в данный момент стартует процесс проведения кадастровой оценки.

