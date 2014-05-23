Петербург сохраняет темпы строительства: итоги обсуждения на Всероссийском жилищном конгрессе

В Санкт-Петербурге проходит Всероссийский жилищный конгресс, который традиционно собирает представителей власти, девелоперов и профессионального сообщества. Центральным событием деловой программы стало пленарное заседание "Рынок недвижимости-2026: вызовы и стратегии развития", посвящённое состоянию рынка недвижимости и его перспективам на ближайшие годы.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", одной из ключевых тем стала динамика развития социальной инфраструктуры. Председатель городского Комитета по строительству Игорь Креславский отметил, что за последние шесть лет в Петербурге введено около 500 социальных объектов. По его словам, город удерживает высокий темп: ежегодно строится порядка 100–110 школ, детских садов, поликлиник и других учреждений. В 2025 году было сдано 113 таких объектов, а в 2026 году показатель останется на сопоставимом уровне. Это позволяет Петербургу сохранять лидерство среди российских регионов по объёму социальной застройки.

Отдельное внимание участники уделили теме реновации жилого фонда. Депутат Законодательного собрания Дмитрий Павлов напомнил, что обсуждение программы продолжается с участием горожан и экспертов. Он подчеркнул, что один из базовых принципов — переселение жителей в пределах их района. Переезд в другие части города возможен только по желанию самих граждан, что закреплено действующим законодательством.

В ходе дискуссии также обозначили приоритеты для строительной отрасли на ближайшую перспективу. Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения сроков передачи жилья покупателям. По его словам, федеральные и региональные власти будут жёстко реагировать на любые срывы сроков, поскольку этот вопрос напрямую влияет на доверие граждан к рынку новостроек. Не менее важным остаётся и качество возводимого жилья.

Участники пленарного заседания сошлись во мнении, что даже в условиях меняющейся экономической ситуации строительный комплекс Петербурга остаётся устойчивым. Акцент на развитии социальной инфраструктуры, контроль сроков и открытый диалог между властью и рынком позволяют формировать сбалансированную городскую среду и задают ориентиры для дальнейшего развития отрасли.

