Росреестр нашёл самые короткие и длинные названия населённых пунктов

В ведомстве объяснили, с чем связаны такие наименования в России.

Самые короткие названия населенных пунктов на российской территории состоят из двух букв, тогда как самое длинное - из 54 символов, включая цифры и кавычки. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Недвижимость" сделали представители пресс-службы Росреестра.

В России насчитывается более 50 таких населенных пунктов. Самые распространенные из них: Ям - встречается 12 раз, например, в Московской и Кировской областях, и Яр - 11 населенных пунктов. Также существуют деревни и села с названиями Ик, Ыб, Иж, Ая, Ук и Иг. сотрудник профильного ведомства

Эксперт добавил, что среди городов нашей страны самые короткие названия состоят из трех символов. Речь идет о таких объектах, как Бор, Обь, Оса, Оха, Дно, Гай, Буй, Уфа, Аша, Зея, Нея, Реж, Сим, Уяр, Шуя и Южа. Длинные же названия чаще всего встречаются у сельских населенных пунктов. Там наименования сформировались из описательных конструкций или составных частей. Абсолютный рекордсмен в этом вопросе является Поселок Центральной усадьбы совхоза "40 лет Великого Октября". Он расположен в Зарайском районе Московской области. Длина названия с учетом кавычек составляет 54 символа.

Самое длинное название без пробелов, но с дефисом носит село Кременчуг-Константиновское в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Рекордсменами среди однословных названий по-прежнему остаются село Верхненовокутлумбетьево в Матвеевском районе Оренбургской области и село Старокозьмодемьяновское в Тамбовской области.

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Фото: Piter.tv