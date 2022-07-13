Росреестр планирует удвоить число специалистов в многофункциональных центрах России

Олег Скуфинский рассказал о реинжиниринге услуг call-центра.

Росреестр планирует удвоить число специалистов в многофункциональных центрах по стране. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Олег Скуфинский во время рабочего визита в Дом правительства. Там он встретился с премьером Михаилом Мишустиным. По данным чиновника, работа по данному направлению будет завершена к концу текущего года. Эксперт также заметил, что из-за большой социальной значимости, Росреестр вернул консультации регистраторов по местам приема заявлений.

Площадки уже организованы в 917 флагманских офисах МФЦ. Услугой воспользовались уже более 6 тысяч человек. До конца года увеличим в два раза присутствие наших специалистов. Олег Скуфинский, глава Росреестра

Эксперт добавил, что сотрудники Росреестра работают в режиме 24 / 7 в call-центре (ведомственном центре телефонного обслуживания клиентов). В прошлом году специалисты получили свыше пяти тысяч обращений от граждан. Росреестр расширил функционал центра, провел его реинжиниринг.

Мишустин лично проверил работу службы call-центра Росреестра.

Фото и видео: Правительство России