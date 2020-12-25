Глава кабина дозвонился до оператора Росреестра с вопросом по "дачной амнистии".

Глава российского правительства Михаил Мишустин лично проверил работу службы call-центра Росреестра. Премьер-министр во время рабочего визита главы профильного ведомства Олега Скуфинского позвонил оператору ради вопроса о дачной амнистии. Ранее чиновник уведомил коллегу о важности обратной связи от граждан. По мнению руководителя Росреестра, ведомство уделяет особое внимание диалогу с клиентами, ради чего call-центр функционирует в круглосуточном режиме. При этом скорость ответа от оператора сократилась практически в три раза. Ожидание ответа в среднем составляет 48 секунд.

Олег Александрович, какой телефон соответственно службы обратной связи Росреестра? Знаете его наизусть? спросил Михаил Мишустин

Олег Скуфинским смог ответить на вопрос, сообщив премьеру номер телефона. За несколько секунд звонок от "клиента" был переведен на оператора Татьяну. Михаил Мишустин поинтересовался у сотрудницы Росреестра о том, какой набор документов необходимо собрать для того, чтобы воспользоваться правом "дачной амнистии". В завершении разговора чиновник поблагодарил собеседницу за профессионализм.

Мишустин призвал предоставлять услуги по дачной амнистии четко и комфортно.

Фото и видео: Правительство России