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Мишустин призвал предоставлять услуги по дачной амнистии четко и комфортно

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Глава кабмина РФ заслушал доклад Олега Скуфинского по работе Росреестра.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал предоставлять государственные услуги по "дачной амнистии" четко, своевременно и комфортно. Соответствующее поручение премьер-министр дал руководителю Росреестра Олегу Скуфинскому. Чиновник напомнил о том, что закон вступил в силу с 1 июля 2022 года. Речь идет о документе, который известен как "дачная амнистия 2.0".

...Который все очень ждали. Конечно, очень важно, чтобы все здесь было сделано четко для людей, все услуги предоставлялись вовремя и в первую очередь комфортно.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: нужно донастраивать поддержку отраслей экономики в условиях санкций.

Фото и видео: Правительство России

Теги: дачная амнистия, кабмин, михаил мишустин, олег скуфинский, росреестр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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