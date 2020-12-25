Мишустин призвал предоставлять услуги по дачной амнистии четко и комфортно

Глава кабмина РФ заслушал доклад Олега Скуфинского по работе Росреестра.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал предоставлять государственные услуги по "дачной амнистии" четко, своевременно и комфортно. Соответствующее поручение премьер-министр дал руководителю Росреестра Олегу Скуфинскому. Чиновник напомнил о том, что закон вступил в силу с 1 июля 2022 года. Речь идет о документе, который известен как "дачная амнистия 2.0".

...Который все очень ждали. Конечно, очень важно, чтобы все здесь было сделано четко для людей, все услуги предоставлялись вовремя и в первую очередь комфортно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: нужно донастраивать поддержку отраслей экономики в условиях санкций.

Фото и видео: Правительство России