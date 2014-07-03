Мишустин: нужно донастраивать поддержку отраслей экономики в условиях санкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости донастраивать поддержку отраслей экономики в условиях санкций. Об этом он сообщил на стратегической сессии по промышленности.
Глава правительства назвал нынешнюю ситуацию по отраслям неравномерной. Он призвал следить за текущей динамикой и помогать бизнесу в регионах страны сохранять занятость.
Также Мишустин напомнил о скором запуске механизма поддержки предприятий. Речь идет о промышленной ипотеке, которая позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей.
Ранее Мишустин поручил укрепить индустриальный потенциал России.
Видео: Правительство России
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