Глава правительства назвал промышленность в России "локомотивом экономики".

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил укрепить индустриальный потенциал России. Об этом он заявил на стратегической сессии по промышленности.

Глава правительства назвал промышленность в России "локомотивом экономики". По его словам, страны, преодолевшие мировые экономические кризисы и внешнеполитическое давление, опирались на свою промышленность. Мишустин призвал укрепить индустриальный потенциал страны.

От успешности наших шагов напрямую будет зависеть технологическое развитие России и её экономический суверенитет. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что правительство подготовило изменения в программу по охране окружающей среды.

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