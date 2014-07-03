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Мишустин поручил укрепить индустриальный потенциал России

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Глава правительства назвал промышленность в России "локомотивом экономики".

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил укрепить индустриальный потенциал России. Об этом он заявил на стратегической сессии по промышленности.

Глава правительства назвал промышленность в России "локомотивом экономики". По его словам, страны, преодолевшие мировые экономические кризисы и внешнеполитическое давление, опирались на свою промышленность. Мишустин призвал укрепить индустриальный потенциал страны.

От успешности наших шагов напрямую будет зависеть технологическое развитие России и её экономический суверенитет.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что правительство подготовило изменения в программу по охране окружающей среды.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, промышленность
Категории: Лента новостей, Новости России,

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