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Мишустин: правительство подготовило изменения в программу по охране окружающей среды

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Всего на создание инфраструктуры по обращению с отходами предусмотрено более 26 млрд рублей.

Правительство России подготовило изменения в программу по охране окружающей среды. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, в первую очередь речь идет о вопросах по созданию современной инфраструктуры по обращению с отходами. Теперь регионы России смогут получать средства, которые будут направлены на строительство новых объектов. Мишустин отметил, что не все могут привлекать инвесторов для работы в этой сфере.

Всего на создание инфраструктуры по обращению с отходами предусмотрено более 26 млрд рублей.

Ранее Мишустин заявил, что в России создадут федеральный реестр долгостроев.

Видео: Правительство России

Теги: изменения, михаил мишустин, охрана окружающей среды, премьер-минист россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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