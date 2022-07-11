Мишустин: в России создадут федеральный реестр долгостроев

Благодаря его появлению появится возможность оперативнее решать все формальности.

В России создадут федеральный реестр долгостроев. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, создание реестра долгостроев позволит ускорить процесс введения планируемых объектов в эксплуатацию. Также благодаря его появлению появится возможность оперативнее решать все формальности.

Также Мишустин отметил, что каждый из долгостроев требует отдельного решения с учетом специфики. К ним он отнес больницы, поликлиники, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

Ранее Мишустин предложил оценить ситуацию в социальной сфере в условиях санкций.

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