Мишустин: в России создадут федеральный реестр долгостроев

В России создадут федеральный реестр долгостроев. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По словам главы правительства, создание реестра долгостроев позволит ускорить процесс введения планируемых объектов в эксплуатацию. Также благодаря его появлению появится возможность оперативнее решать все формальности.
Также Мишустин отметил, что каждый из долгостроев требует отдельного решения с учетом специфики. К ним он отнес больницы, поликлиники, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.
Ранее Мишустин предложил оценить ситуацию в социальной сфере в условиях санкций.
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