  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:23
48
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин: в России создадут федеральный реестр долгостроев

0 0

Благодаря его появлению появится возможность оперативнее решать все формальности.

В России создадут федеральный реестр долгостроев. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, создание реестра долгостроев позволит ускорить процесс введения планируемых объектов в эксплуатацию. Также благодаря его появлению появится возможность оперативнее решать все формальности.

Также Мишустин отметил, что каждый из долгостроев требует отдельного решения с учетом специфики. К ним он отнес больницы, поликлиники, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

Ранее Мишустин предложил оценить ситуацию в социальной сфере в условиях санкций.

Видео: Правительство России

Теги: долгострои, михаил мишустин, премьер-министр россии, реестр
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии