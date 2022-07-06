Глава правительства сообщил о национальных целях, обозначенных президентом России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил оценить ситуацию в социальной сфере в условиях санкций. Об этом он заявил на стратегической сессии по вопросам социальной сферы.

Глава правительства отметил, что президент Владимир Путин обозначил в качестве национальных целей здоровье и благополучие граждан, а также достойный эффективный труд. По словам Мишустина, для достижения этих целей необходимо принять комплексные меры.

В условиях внешнего санкционного давления надо провести детальную оценку ситуации, выполнить все обязательства перед людьми и выработать дополнительные решения на предстоящие годы. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин потребовал не останавливать развитие медицины.

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