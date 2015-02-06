Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал не останавливать развитие медицины. Об этом он заявил на стратегической сессии по вопросам социальнйо сферы.
Глава правительства отметил, что в любой ситуации необходимо сохранять доступность препаратов из перечня жизнено необходимых и важнейших. Он также призвал продолжать разработку новых медикаментов и технологий лечения.
Развитие медицины не должно останавливаться ни при каких условиях.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее Мишустин заявил, что макроэкономические показатели России остались в плюсе.
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