Он отметил, что в любой ситуации необходимо сохранять доступность препаратов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал не останавливать развитие медицины. Об этом он заявил на стратегической сессии по вопросам социальнйо сферы.

Глава правительства отметил, что в любой ситуации необходимо сохранять доступность препаратов из перечня жизнено необходимых и важнейших. Он также призвал продолжать разработку новых медикаментов и технологий лечения.

Развитие медицины не должно останавливаться ни при каких условиях. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что макроэкономические показатели России остались в плюсе.

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