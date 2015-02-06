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Мишустин потребовал не останавливать развитие медицины

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Он отметил, что в любой ситуации необходимо сохранять доступность препаратов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал не останавливать развитие медицины. Об этом он заявил на стратегической сессии по вопросам социальнйо сферы.

Глава правительства отметил, что в любой ситуации необходимо сохранять доступность препаратов из перечня жизнено необходимых и важнейших. Он также призвал продолжать разработку новых медикаментов и технологий лечения.

Развитие медицины не должно останавливаться ни при каких условиях.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что макроэкономические показатели России остались в плюсе.

Видео: Правительство России

Теги: медицина, михаил мишустин, премьер-министр россии, развитие
Категории: Лента новостей, Новости России,

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