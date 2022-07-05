Мишустин: макроэкономические показатели России остались в плюсе

Глава правительства отметил, что на это не смогло повлиять внешнее давление.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что макроэкономические показатели России остались в плюсе. Об этом он сообщил на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Мишустин отметил, что на это не смогло повлиять внешнее давление. Он подчеркнул, что речь идет о показателях по итогам пяти месяцев. Это касается таких направлений, как уровне ВВП, объем промышленного производства, продукция сельского хозяйства и грузооборот транспорта.

Также Мишустин добавил, что правительство продолжит работать над решением для уверенной адаптации российской экономики.

Ранее Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики.

Видео: Правительство России