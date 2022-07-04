Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики. Об этом он рассказал на пленарном заседании международной выставки "Иннопром-2022".
Глава правительства отметил, что сейчас имеются хорошие заделы, благодаря которым российская промышленность устояла и избежала драматических сценариев, которые ожидали увидеть оппоненты. При этом, по словам Мишустина, есть спад в отдельных отраслях.
Но мы нигде не приблизились к критической отметке. Наоборот, наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее Мишустин сообщил, что программу промышленной ипотеки в России запустят до осени 2022 года.
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