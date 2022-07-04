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Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики

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Глава правительства отметил, что экономика страны нигде не приблизилась к критической отметке.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики. Об этом он рассказал на пленарном заседании международной выставки "Иннопром-2022".

Глава правительства отметил, что сейчас имеются хорошие заделы, благодаря которым российская промышленность устояла и избежала драматических сценариев, которые ожидали увидеть оппоненты. При этом, по словам Мишустина, есть спад в отдельных отраслях.

Но мы нигде не приблизились к критической отметке. Наоборот, наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин сообщил, что программу промышленной ипотеки в России запустят до осени 2022 года.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, спад, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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