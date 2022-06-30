Мишустин: программу промышленной ипотеки в России запустят до осени 2022 года

Глава кабмина РФ рассказал об отработке проекта.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что программу промышленной ипотеки в стране чиновники запустят до осени 2022 года. Соответствующее заявление руководитель кабинета министров сделал в ходе своей рабочей поездки по Владимирской области. Там эксперт пообщался с резидентами местного технопарка "Иксэл". Данное предприятие располагается в городе Киржач.

Считаем, что до осени мы точно этот режим полностью отработаем и запустим. И ставка будет 5%. Я думаю, для нашей промышленности это будет хорошее подспорье. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что еще в начале июня пресс-служба правительства России сообщала о том, что Михаил Мишустин дал поручение профильным министерствам и ведомствам до 9 июня проработать вопрос о запуске программы так называемой промышленной ипотеки. Ее ставка составит до 5% годовых.

Мишустин с вертолета ознакомился с ходом строительства трассы М-12 под Владимиром.

Фото и видео: Правительство России