Мишустин с вертолета ознакомился с ходом строительства трассы М-12 под Владимиром

Премьер-министр оценил работы над проектом.

Глава российского правительства Михаил Мишустин с вертолета ознакомился с ходом строительства автомобильной федеральной трассы М-12 под Владимиром. Об этом рассказали представители пресс-службы кабинета министров.Чиновники напомнили, что работа по данному проекту ведется в три этапа. Вместе с премьером за работами наблюдали временно исполняющий обязанности по региону Александр Авдеев, а также председатель правления компании "Автодор" Вячеслав Петушенко. По мнению Мишустина, труды уже сейчас приносят свои плоды.

Трасса, когда будет готова, позволит нам больше 2 тыс. км от Петербурга до Екатеринбурга проехать без единого светофора. Это впечатляет. Серьезнейший инфраструктурный проект. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что трасса М-12 обеспечит скоростное движение между территориями Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областей, а также Татарстаном и Чувашией. Работы помогут развитию

транспортного коридора Запад - Восток. Длина дороги по Владимирской области составит 219 километров при общей протяженности трассы в 811 километров.

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Фото и видео: Правительство России