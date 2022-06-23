Назарий Скрыпник рассказал о снижении расходов на контрольные мероприятия.

Росаккредитация сократила проверки бизнеса на 60% за два года. Соответствующее заявление сделал на рабочей встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным Назарий Скрыпник. Чиновник объяснил руководителю кабмина, что его профильное ведомство продолжает снижать административную нагрузку на предприятия.

Росаккредитация уже более 10 лет аккредитует и контролирует более 9 тыс. органов по сертификации и испытательных лабораторий, которые несут ответственность за выдачу документов о безопасности товаров. Назарий Скрыпник, глава Росаккредитации

Эксперт уведомил коллегу о том, что два года регуляторная служба применяет дистанционные методы проверок с использованием механизма видеосвязи. Такое решение позволило Росаккредитации сократить временные и финансовые затраты на проведение оперативных мероприятий, были отменены командировочные расходы.

Мишустин призвал не забирать время у бизнеса при контрольной работе.

Фото и видео: Правительство России