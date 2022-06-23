Росаккредитация сократила проверки бизнеса на 60% за два года. Соответствующее заявление сделал на рабочей встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным Назарий Скрыпник. Чиновник объяснил руководителю кабмина, что его профильное ведомство продолжает снижать административную нагрузку на предприятия.
Росаккредитация уже более 10 лет аккредитует и контролирует более 9 тыс. органов по сертификации и испытательных лабораторий, которые несут ответственность за выдачу документов о безопасности товаров.
Назарий Скрыпник, глава Росаккредитации
Эксперт уведомил коллегу о том, что два года регуляторная служба применяет дистанционные методы проверок с использованием механизма видеосвязи. Такое решение позволило Росаккредитации сократить временные и финансовые затраты на проведение оперативных мероприятий, были отменены командировочные расходы.
Мишустин призвал не забирать время у бизнеса при контрольной работе.
Фото и видео: Правительство России
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