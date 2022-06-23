Мишустин призвал не забирать время у бизнеса при контрольной работе

Глава кабмина РФ рассказал о необходимости снижать нагрузку на бизнес, чтобы предприниматели могли заниматься своим делом.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал не забирать время у бизнеса при любой контрольной работе. Соответствующее заявление премьер-министр страны сделал в рамках рабочей встречи с руководителем Росаккредитации Назарием Скрыпником. По мнению Мишустина, предприятия должны сосредотачивать свое внимание на совершенствовании предоставляемых клиентам сервисов и изготовлении товаров.

Очень важно развивать и совершенствовать те услуги, которые в том числе ваша служба оказывает гражданам и бизнесу. Ну и помнить о том, что важно здесь именно делать услугу, и любая контрольная работа не должна забирать время у бизнеса. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Российский чиновник напомнил коллеге о важности снижения административной регуляторной и административной нагрузки на индустрию. На этот момент неоднократно обращал внимание российский президент Владимир Путин. Мишустин поддерживает главу государства в том, что бизнесу следует сосредотачиваться именно на деле, а не на чрезмерной бюрократии.

Мишустин: Росаккредитация защищает российских потребителей от некачественной продукции.

Фото и видео: Правительство России