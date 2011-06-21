Мишустин: Росаккредитация защищает российских потребителей от некачественной продукции

Глава кабмина России принял Назария Скрыпника.

Федеральная служба по аккредитации защищает российских потребителей от некачественной продукции. Об этом руководителю Росаккредитации Назарию Скрыпника напомнил премьер-министр страны Михаил Мишустин в рамках рабочей встречи. По мнению чиновника, гость кабмина управляет важной системой для проверки качества продуктов и товаров, поступающих на внутренний рынок.

Это происходит в лабораториях, в специальных исследовательских местах, где фактически вы защищаете отечественного потребителя от некачественной продукции, от контрафакта. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава российского правительства уточнил, что от качества проводимых исследований напрямую зависят здоровье и жизни граждан. Михаил Мишустин попросил своего коллегу Скрыпника рассказать о темах, которые находятся на повестке дня у регуляторного ведомства.

Кабмин утвердил план дорожного строительства на пять лет.

Фото и видео: Правительство России