Кабмин утвердил план дорожного строительства на пять лет

Михаил Мишустин выделил из бюджета на данные задачи 5 трлн рублей.

Российское правительство утвердило план дорожного строительства на пять лет, до конца 2027 года. Соответствующей информацией в рамках заседания кабинета министров поделился премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник отметил, что на реализацию плана из федерального бюджета будет выделено порядка пяти триллионов рублей. Власти намерены модернизировать. расширить и создать с нуля примерно четыре тысячи километров современных автомобильных трасс.

Рассчитываем, что обновление дорожной сети повысит качество жизни миллионов людей, которые смогут комфортно путешествовать по России. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что количество федеральных дорог в нормативном состоянии выросло до 85%. Кабинет министров выделил 120 млрд рублей на развитие дорог, в том числе до границы с Китаем. С привлечением средств ФНБ и региональных бюджетов объем финансирования по мероприятиям превысит 13 трлн рублей. Глава кабмина России считает, что комплексная государственная программа за счет мультипликативного эффекта поможет экономической системе адаптироваться к западным санкциям, изменить логистику и удешевить доставку грузов.

Мишустин снизил ставку по льготной ипотеке до 7%.

Фото и видео: Правительство России