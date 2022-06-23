Мишустин снизил ставку по льготной ипотеке до 7%

Глава правительства России подписал указ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин снизил ставку по льготной государственной ипотеке до 7%. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках очередного заседания кабинета министров. Эксперт пояснил, что ранее такой указ был дан президентом Владимиром Путиным. При этом все остальные параметры данного вида ипотеки остались прежними.

Подписано еще одно постановление правительства по поручению президента : это снижение ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина уточнил, что размер субсидируемого кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей. Для остальных регионов России - до 6 миллионова рублей. Граждане страны могут взять максимальный размер кредита для ипотеки - до 30 млн и 15 млн руб. соответственно. Разницу между рыночной и льготной ставкой отечественным банкам возместит государство.

Мишустин призвал не допустить искажения истории Победы.

Фото и видео: Правительство России