Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал не допустить искажения истории Победы. Соответствующее заявление руководитель кабинета министров сделал на заседании Евразийского межправительственного совета, организованного в Минске. По мнению чиновника, для нынешних и будущих поколений существует долг памяти о событиях Великой Отечественной войны. Он надеется, что Западу не удастся переписать историю.
22 июня, 81 год назад, началась Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов жизней наших народов. И в России этот день объявлен Днем памяти и скорби.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
В кабмине РФ напомнили коллегам о том, что братские народы героически сражались на фронтах, а также самоотверженно трудились в тылу.
Мишустин призвал ускорить развитие новых транспортных коридоров.
Фото и видео: Правительство России
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