Глава кабмина РФ призвал не допустить переписывания истории ВОВ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал не допустить искажения истории Победы. Соответствующее заявление руководитель кабинета министров сделал на заседании Евразийского межправительственного совета, организованного в Минске. По мнению чиновника, для нынешних и будущих поколений существует долг памяти о событиях Великой Отечественной войны. Он надеется, что Западу не удастся переписать историю.

22 июня, 81 год назад, началась Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов жизней наших народов. И в России этот день объявлен Днем памяти и скорби. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В кабмине РФ напомнили коллегам о том, что братские народы героически сражались на фронтах, а также самоотверженно трудились в тылу.

Мишустин призвал ускорить развитие новых транспортных коридоров.

Фото и видео: Правительство России