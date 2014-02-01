Глава кабмина РФ рассказал о необходимости развивать направления Восток-Запад и Север-Юг.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал ускорить развитие новых транспортных коридоров. Соответствующее заявление премьер-министр страны сделал в рамках своего выступления на заседании Евразийского межправительственного совета, проводящегося в Минске. По словам чиновника, логистические и торговые связи во всем мире оказались нарушены из-за санкционной политики недружественных стран. В связи с этим Москва рассчитывает на ускоренное создание альтернативных маршрутов Восток-Запад и Север-Юг.

Сейчас важно ускорить развитие инфраструктуры, которая станет частью международных транспортных коридоров по направлению Восток - Запад и Север - Юг. Михаил Мишустин, премьер-министр России

В частности, действовать проекты должны и в сопряжения с китайской инициативой "Один пояс — один путь". По мнению Михаила Мишустина, в настоящее время во всем мире растет интерес к сотрудничеству и ЕАЭС. Россия призывает коллег взаимодействовать со странами СНГ, Азиатско-тихоокеанского региона, Латинской Америкой, Африкой. В кабмине РФ рассчитывают реализовать комплекс договоренностей с КНР, расширить торговые связи с Египтом, Индией и Ираном.

Мишустин назвал основную цель работы правительства.

Фото и видео: Правительство России