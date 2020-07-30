Он отметил, что у России достаточно собственных ресурсов для дальнейшего развития.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал основную цель работы правительства. Об этом он заявил на сессии ПМЭФ "Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления".

По словам Мишустина, сейчас перед властями стоят новые задачи, в число которых входит определение горизонта планирования и адаптации экономики. Глобальной целью глава правительства назвал обеспечение экономического суверенитета России. Премьер отметил, что у страны достаточно собственных ресурсов для дальнейшего развития.

Мишустин добавил, что сейчас предстоит определить изменения ключевых трендов в связи с новыми обстоятельствами на рынках.

Ранее Мишустин заявил, что экономика России справляется с санкционным давлением.

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